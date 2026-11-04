Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также исключила из своего санкционного списка еще нескольких фигурантов, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Согласно обновленному перечню, ограничения больше не распространяются на бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd.

Еще троих исключили из списка в связи с их смертью. Речь идет о бывшем депутате Госдумы Юрии Швыткине, конструкторе Александре Леонове и иранском военном деятеле Алирезе Тангсири.