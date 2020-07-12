По вражеским силам нанесен тяжелый, сокрушительный удар. Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Низам Османов, комментируя сегодняшние бои в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

«Воинские подразделения Армении в очередной раз предприняли попытку совершения провокации на нашей государственной границе. Однако, Азербайджанская Армия достойно ответила на действия врага и нанесла ему сокрушительный удар. Сейчас мы находимся на линии фронта, ситуация находится под контролем нашей Армии. Враг пребывает в растерянности. Наши храбрые и героические военные нанесли врагу тяжелый, сокрушительный удар», — сказал Османов сайту Demokrat.az.

Minval.az