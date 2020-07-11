Представители Духовного управления мусульман Кыргызстана 10 июля ​провели обряд жертвоприношения в главной мечети страны и помолились за «исцеление» людей от коронавирусной инфекции.

Муфтий страны Максатбек Токтомушев отметил, что с давних времен у кыргызского народа есть традиция проводить жертвоприношения во время катастроф, бедствий и эпидемий. В прочитанной молитве он просил о скорейшем выздоровлении народа, а также сил и стойкости медикам.

Во время обряда жертвоприношения зарезали бычка и раздали его мясо нуждающимся семьям. По данным муфтията, такие мероприятия с жертвоприношением прошли во всех его региональных отделениях.

Это второй случай жертвоприношения со стороны муфтията с начала эпидемии коронавируса в стране. Девятого марта в той же мечети зарезали двух телят. Тогда в своем выступлении муфтий также прочитал молитву и пожелал «здоровья народу, единства и мира в государстве».

В Кыргызстане последние две недели наблюдается рост заболевших коронавирусом и пневмонией.

Minval.az