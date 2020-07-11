Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова и предупредил, что за «водевиль» юристов их могут ждать последствия.

Ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что защитник интересов семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский и адвокат актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют дело об аварии для саморекламы, сотрудничая со СМИ. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, а также предупредили, что юристам могут внести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.

Клишас выразил мнение, что если ФПА не справится с этим «шоу», то им могут заняться другие органы.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — сказал сенатор в беседе с РБК.

Minval.az