Россия гарантировано сможет обеспечить свою безопасность в случае непродления Договора об СНВ, уговаривать США остаться в Договоре не будет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам продление нужно настолько, насколько это нужно американцам», — сказал он в пятницу на сессии «Примаковских чтений», совместно организованной «Интерфаксом» и ИМЭМО РАН.

И если, по его словам, «они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем».

«Мы знаем, и это твёрдая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу, даже в отсутствие этого договора», — подчеркнул министр.

«О том, что мы будем делать в случае завершения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия, я не знаю. По-моему, об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «при отказе от продления варианты могут быть различными».

«Но общая направленность, я вас могу заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

Minval.az