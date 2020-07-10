Пожилого ветерана Великой отечественной войны (ВОВ) убили в собственном доме в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Отмечается, что преступление произошло в деревне Леуза в Кигинском районе. Тело 100-летнего россиянина со следами насильственной смерти было найдено в частном доме.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к случившемуся лица. Расследование дела находится на личном контроле руководителя СК республики.

Minval.az