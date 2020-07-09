Более трех тысяч медиков не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом, заявила заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният. Ее слова 9 июля приводит РИА Новости.

Причем если медработников среднего звена почти достаточно, более 93% от необходимого количества, то нужда во врачах намного выше: инфекционные больницы укомплектованы ими менее чем на 75%.

«На сегодня в противоэпидемических мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч — врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работают более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч — врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах — 1400, а средних медработников — 1700», — приводит агентство слова Гиният.

Чиновница также отметила, что еще не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе и незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам.

Почему этого не происходит в данный момент, не уточняется.

Minval.az