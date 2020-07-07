Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии сочла «военными преступлениями» бомбардировки российской и сирийской авиации по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб.

По данным расследователей из ООН, «неизбирательные бомбардировки» проправительственных сил перед заключенным в марте перемирием с Турцией унесли сотни жизней и вынудили почти миллион мирных жителей покинуть свои дома, пишет Reuters.

Комиссия ООН также обвинила Хаят Тахрир аш-Шам, джихадистскую группировку, контролирующую часть территорий на северо-западе Сирии, в артиллерийских обстрелах жилых районов. Кроме того, боевики пытали и казнили задержанных.

«Проправительственные силы и террористы грубо нарушили законы войны и права сирийских граждан», — заявил глава комиссии Пауло Пинейру.

Комиссия ООН провела независимое расследование событий, произошедших в Сирии в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года. Среди них — 52 атаки на северо-западе Сирии, в том числе 47 приписываемые поддерживаемому Россией сирийскому правительству.

Российская авиация, по данным ООН, совершила четыре авианалета по гражданским объектам. В частности, россияне 5 марта обстреляли с воздуха птицефабрику, в которой укрывались перемещенные лица. ВКС России также нанесли три авиаудара в районе больницы в городе Эриха.

Напомним, 5 марта 2020 года Россия и Турция договорились об установлении нового перемирия в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом боевиков и сирийской оппозиции, которую, в свою очередь, поддерживает Турция.

Minval.az