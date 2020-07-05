Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены.

«Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.

Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.

По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале, что был убит политэмигрант из Чечни Мамихан Умаров (Мартин Бек), известный как Анзор. Более десяти лет подряд, как утверждал сам убитый, принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. В Украине с ним якобы обсуждали два кровавых заказа, – на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука.

В свою очередь экс-нардеп Мосийчук в Facebook также сообщил об убийстве Умарова и назвал его главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой, покушении на Адама Осмаева и теракта в Киеве возле телеканала Эспрессо.

По словам Мосийчука, Умаров сотрудничал с Нацполицией. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали убийства в Украине.



Minval.az