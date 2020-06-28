Представители спецназа минобороны Грузии и группа спецназа США провели сегодня совместные показательные учения.

По информации Минобороны Грузии, которую приводит Первый канал Грузии, целью учений является совершенствование и отработка тактики боевых действий малыми подразделениями сил сопротивления.

«Военнослужащие Сил специального назначения Сил обороны Грузии провели операцию по взятию объекта, проведению обыска и уничтожения противника. На учениях присутствовали и.о. командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, командующий войсками материально-технического обеспечения, бригадный генерал Иосеб Лоладзе, руководители Сил специальных операций и мастер-сержант посольства США Грег Энджел.

В Силах специальных операций подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», — говорится в сообщении министерства обороны Грузии.

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