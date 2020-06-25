Посольство США в Москве вывесило на фасаде своего здания со стороны Садового кольца флаг ЛГБТ в честь Дня радужного флага. Об этом представительство сообщило на своей странице в фейсбуке. Комментируя это решение посольства, в Кремле напомнили о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных меньшинств» в России.

«Права ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов) — это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», — сказано в заявлении посольства.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать жест посольства сказал, что флаг из Кремля не видно и он узнал о нем от журналистов.

«Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но наверняка это видит наше министерство иностранных дел. Я думаю, наш МИД обратил на это внимание. В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы», — цитирует его «Дождь».

МИД России оставил под постом представительства комментарий: «Просто чтобы поддержать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое для Америки время, идеи которой должны снова стать великими».

К нему ведомство прикрепило видео с выступлением оркестра в голубых костюмах, исполняющих произведение El Bimbo композитора Поля Мориа.

Minval.az