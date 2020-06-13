Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье направятся в Турцию для переговоров по региональной проблематике, сообщили в субботу в МИД России.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Minval.az