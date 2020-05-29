Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность и свой суверенитет над Карабахом, ныне оккупированным Арменией — таким был главный «месседж», озвученный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии открытия в Гарадагском районе жилого комплекса «Гобу Парк-3» для вынужденных переселенцев. «Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность» — подчеркнул глава государства, у которого для такой уверенности есть все основания: «Есть много факторов, позволяющих говорить это – наша военная мощь, и мы продемонстрировали ее. В результате успешных военных операций в 2016 и 2018 годах от оккупантов были освобождены тысячи гектаров земли, — напомнил президент Азербайджана. — Повторяю, военная мощь, наши международные позиции, позиция, демонстрируемая международными организациями в связи с конфликтом. Особенно в последние годы, можно сказать, все международные организации и ведущие страны мира решительно поддерживают территориальную целостность нашей страны. Это еще раз продемонстрировали проведенные недавно в Нагорном Карабахе так называемые «президентские выборы». Этого фиктивного президента, президента в кавычках никто не признал. Ведущие страны мира выступили с открытым заявлением. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия, затем Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие организации заявили, что не признают этих выборов, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Поэтому международное право, наша военная мощь, а также экономическое преимущество, конечно, сыграют основную роль в освобождении наших земель».

Слова президента Ильхама Алиева о той поддержке, которой располагает сегодня Азербайджан на международной арене, получили очередное яркое и красноречивое подтверждение. В те же дни, когда Азербайджан отмечал свой главный государственный праздник— День Республики, а президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди нашей страны Мехрибан ханум Алиева принимали участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3» для вынужденных переселенцев, в мировой дипломатии произошло событие, которое вполне заслуживает титул «знакового». Вице-президент Европейского союза Джозеф Борель на встрече Совета Безопасности озвучил свое программное заявление. Как подчеркнул один из руководителей Европейского союза, «Поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами. Принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе на совместном, более безопасном и сплоченном Европейском континенте».

А теперь — «перевод с евродипломатического». Господин Борель не просто отметил важность уважения территориальной целостности и нерушимости границ. Прежде всего, вице-президент ЕС впервые декларирует с трибуны ООН политические принципы объединенной Европы в качестве серьезного политического «игрока», что уже само по себе придает его заявлению несравнимо больший политический «вес». Евросоюз подчеркивает важность поддержки национального суверенитета и уважения территориальной целостности не только внутри стран Евросоюза, но и в отношениях со своими «восточными партнерами», в число которых входит, напомним, и Азербайджан, уже на уровне политического принципа, «краеугольного камня» своей политики. Наконец, показательно и заявление, что «принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе на совместном, более безопасном и сплоченном Европейском континенте».

А теперь напомним: как не раз напоминали азербайджанские дипломаты и юристы, согласно формулировкам Хельсинского акта, принцип неприменения силы означает, что силу нельзя применять для нарушения признанных границ, а разговоры о самоопределении не могут быть основанием для нарушения территориальной целостности государств в их признанных границах. О чем теперь напомнил с высокой во всех смыслах трибуны Джозеф Борель. Международное право никто не отменял, и его придется уважать.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, еще 11 мая Совет Европейского союза утвердил документ, в котором определил основные параметры политики ЕС в отношении государств-членов «Восточного партнерства», указав в числе главных политических ценностей ЕС (а значит, и основополагающих принципов его политики) «совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности» с опорой на «общую приверженность основанным на правилах международного порядка, международного права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как указано в принципах Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ». Направив тем самым Европе и миру недвусмысленный месседж: в европейской политике уважение границ и территориальная целостность имеют не менее важное значение, чем демократия и права человека.

А теперь заявление Джозефа Бореля оказалось еще и ясным сигналом, что эта позиция, заявленная Советом Европейского союза, уже «работает». Объединенная Европа в условиях нового мира с его новыми вызовами корректирует свою политику, выдвигая на более высокие позиции принципы территориальной целостности и уважения границ, и эта корректировка — в интересах Азербайджана. Понятно, что эти перемены — результат продуманной «наступательной» дипломатии Азербайджана, укрепления экономических связей с Евросоюзом, которые теперь конвертируются в политические дивиденды, кропотливой работы дипломатов…Наконец, самое главное: Азербайджан прав в своем противостоянии с Арменией, наша позиция полностью соответствует нормам и принципам международного права.

А в южнокавказском прочтении все это суммируется в один наглядный вывод: Джозеф Борель, если уж называть вещи своими именами, не просто напомнил о том, что границы надо уважать — он еще и разбил в пух и прах пышные «евронадежды» армянской дипломатии. В Иреване рассчитывали срубить нешуточные дивиденды за счет своего «революционно-демократического имиджа» и явно рассчитывали на «разворот» в европейской политике. Теперь «разворот» в политике Евросоюза действительно происходит. Но совсем не туда, куда хотелось бы Иревану. Одно только это — не просто плохая, а прямо-таки кошмарная новость для Армении, которой отвесили очередную оглушительную оплеуху, да еще в ООН.

Но куда важнее другое. В самом деле, в Армении очень любили и любят рассуждать о «самоопределении наций» и «неприменении силы». А теперь выясняется, что излюбленные ссылки и аргументы, как бы это помягче, «не звучат». То есть они красиво смотрятся на страницах «Айкакан Жаманак» или «Лрагир» и даже позволяют срубить аплодисменты где-нибудь на встрече «клуба друзей Армении», но на уровне серьезной дипломатии уже не работают — увы и ах.

А это не просто повод с изрядной иронией отметить, что иреванским бонзам надо было вовремя последовать совету главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и перечитать сам текст Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не «пересказ» и «справки», подготовленные своими помощниками, чтобы теперь не листать лихорадочно папки и не хвататься за голову в незабвенном стиле Фрунзика Мкртчяна в знаменитой сцене суда в фильме «Мимино». Армения не просто теряет очки на европейском треке. Терпит крах сама по себе внешнеполитическая концепция Иревана, у которого просто не остается «дипломатических» аргументов. А это еще и прогноз будущей реакции в случае военного решения конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, на открытии «Гобу Парка-3» констатировал: «Переговоры само собой, но вы прекрасно видите, что сегодня силовой фактор выходит на передний план».

Словом, Иревану есть над чем подумать. И лучше это сделать вовремя, чтобы не получилось так же, как с чтением Хельсинского акта в первоисточнике.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az