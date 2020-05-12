Азербайджан добился на европейском направлении нового успеха, который вполне заслуживает статуса «стратегического» и «прорывного». Накануне, 11 мая, Совет Европейского союза утвердил документ, в котором определены основные параметры политики ЕС в отношении государств-членов «Восточного партнерства». Участником этой программы, напомним, является и Азербайджан.

Как сообщает Minval.az, в этом документе, уже размещенном на сайте ЕС, указывается, что «Совет подтверждает совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности» и при этом опирается на «общую приверженность основанным на правилах международного порядка, международного права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как указано в принципах Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ», а также фундаментальных ценностей, в числе которых упомянуты права меньшинств, демократия, верховенство закона, гендерное равенство, а также устойчивое развитие и рыночная экономика.

В поддержку территориальной целостности и уважения границ Евросоюз высказывался и прежде. Но теперь эти принципы — уважение международного права, территориальной целостности, независимости и суверенитета — отнесены к числу основополагающих при формировании политики ЕС в отношении стран «Восточного Партнерства». В Брюсселе официально декларируют, что территориальная целостность имеет не менее важное значение, чем демократия и права человека.

Одно только это — уже существенный «крен» политики Европейского союза в пользу коренных интересов Азербайджана, и не только Азербайджана. Более того, нельзя не вспомнить: президент нашей страны Ильхам Алиев, другие официальные лица Азербайджана регулярно, на разных «площадках», подчеркивали, что уважение границ и территориальной целостности — принцип не менее, а даже более важный, чем право на свободу собраний или гендерное представительство в органах власти. Азербайджан свою позицию не изменил — соответствующие корректировки в нюансы своей официальной позиции вносит сам Евросоюз, и эти нюансы куда значимее и важнее тех громких деклараций, которые чаще всего цитируют мировые информагентства. Для Армении такая формулировка — дипломатическая катастрофа. По сути дела, попытки Иревана создать «противовес» успешной дипломатии Азербайджана при помощи «торговли демократическим имиджем» потерпели крах.

Важные «уточнения» содержатся и в разделе, посвященном региональным конфликтам. Совет ЕС заявляет, что он «глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями международного права в некоторых странах региона», что тоже имеет понятное прочтение для Азербайджана. Речь, подчеркнем, идет именно о международном праве, а не «правах людей в области конфликта». Более того, Совет «полностью поддерживает предотвращение конфликтов, укрепление доверия и содействие мирному урегулированию НА ОСНОВЕ ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ СОГЛАСОВАННЫХ ПЕРЕГОВОРНЫХ ФОРМАТОВ» (переведено и выделено нами — Minval.az). Что тоже оказалось «холодным душем» для Армении, где не перестают лелеять надежды на «вдавливание» в переговорный процесс представителей оккупационного режима, созданного в Ханкенди. А теперь натыкаются на запертые «евродвери».

Не меньшего внимания заслуживают и разделы, выходящие за рамки «карабахского» блока. Так, Совет Евросоюза «приветствует прогресс в продолжающихся переговорах между ЕС и Азербайджаном для нового рамочного соглашения». Не просто выражает поддержку этим переговорам, а именно «приветствует прогресс», что говорит о многом: Баку и Брюссель продвигаются к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве. Напомним: подготовка этого документа началась по инициативе Азербайджана, где не проявили интереса к «ассоциации» с Евросоюзом. Позже, напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснял, что эти документы предусматривали для Азербайджана достаточно тяжелые экономические и социально-экономические обязательства, но вот гарантий членства в ЕС не давали. А если теперь Евросоюз приветствует прогресс, это значит, что позиции сближаются, что в огромной степени обусловлено ценностью Азербайджана как партнера для ЕС вообще и независимым нефтегазовым экспортом и транспортно-логистической политикой нашей страны в частности. И, в отличие от той же Армении, это не просто «рамочное соглашение», а документ о партнерстве с самостоятельным и состоявшимся государством, а не «форпостом».

Наконец, примечательные нюансы содержатся и в таком вопросе, как предоставление безвизового режима. От конкретики в Брюсселе как бы воздержались, но указали, что вопрос предоставления «безвиза» тем участникам «Восточного партнерства», которые его не имеют, будет решен при соответствующих условиях, включающих и мобильность, и удовлетворительное оформление визы и соглашение об упрощении формальностей и реадмиссии. А здесь Азербайджан считается для Евросоюза образцовым партнером — в отличие от той же Армении с ее зашкаливающими темпами миграции. И учитывая аккуратность Азербайджана в вопросах реадмиссии и серьезную борьбу с нелегальной миграцией, можно догадаться, что и в вопросе «безвиза» есть серьезные шансы на успех. А вот Армении на фоне зашкаливающих темпов массового бегства своих граждан лучше не строить прожектов и не питать иллюзий.

А тогда уже становится понятным, что Азербайджан не просто может записать этот документ себе в актив сразу по нескольким статьям. Успешная азербайджанская дипломатия не просто в очередной раз «похоронила» планы нового руководства Армении добиться «евродивидендов» при породи своего «революционного имиджа». Наша страна благодаря наступательной дипломатии президента Ильхама Алиева, продуманной программе реформ, экономическим мегапроектам и успехам в государственном строительстве добилась нового «прорыва» на европейском направлении, и прежде всего в самом важном и чувствительном для себя вопросе — в отношении Карабаха. И еще заложила «фундамент» для дальнейшего выстраивания партнерства с ЕС.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az