Правящая верхушка Армении прибыла в среду в Нагорный Карабах для участия в церемонии «инаугурации» новоизбранного главы сепаратистского режима Араика Арутюняна, установленного Иреваном на азербайджанских территориях.

Делегация во главе с премьером Пашиняном, как пишут СМИ, находится в оккупированном азербайджанском городе Шуша.

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На своей странице в Facebook премьер страны–агрессора опубликовал фотографию электромобиля новоизбранного главы карабахских боевиков.

Minval.az