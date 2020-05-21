Провокационная возня армянских оккупантов в Нагорном Карабахе перешла «красную черту». Как торжественно объявлено по ту сторону линии фронта, вечером в Шуше состоится «инаугурация» Араика Арутюняна, который теперь именует себя «президентом Нагорного Карабаха». На церемонию обещает пожаловать Никол Пашинян собственной персоной и еще с сопровождающими лицами.

Такие «игры в государственные церемонии» оккупационный режим устраивал и прежде. Но на сей раз провокационное действо развернуто уже не в Ханкенди, а в Шуше. А это уже меняет многое, если не все. Шуша — историческая столица Карабаха, город, имеющий для Азербайджана исключительное значение и как культурный центр, и как ценнейший историко-архитектурный комплекс, и как символ. И не стоит удивляться валу возмущения в общественном мнении Азербайджана в ответ на армянские провокации.

Понятно, что сегодня, на фоне пандемии коронавируса и действующих карантинных мер, митинги и массовые акции не в тренде, но есть такой барометр общественного мнения, как социальные сети. Где не просто призывают к удару по Шуше с тем, чтобы «накрыть» верхушку сепаратистов и их иреванских хозяев прямо в зале «культурно-молодежного центра», где будет проходить шоу. Появился даже недвусмысленный «хэштег» —#ŞuşanıVur. Тем более что как раз в эти же дни в Азербайджане проходят масштабные военные учения.

Но на самом ли деле Азербайджан должен сегодня нанести удар по Шуше?

Намеренно воздержимся от повторения традиционных сентенций на тему «эмоции на войне — плохой советчик», «надо не поддаваться чувствам, а собирать их в кулак» и вообще «действовать на холодную голову». Просто есть и другие соображения. Прежде всего, Шуша — это не просто «точка на карте», где можно поймать в прицел верхушку армянских агрессоров. Это прежде всего древний азербайджанский город с ценнейшими архитектурными и историческими памятниками, от нанесения ущерба которым лучше воздержаться. Не говоря уже о военно-тактических соображениях: если нужно ударить, то бить надо туда, куда надо, и тогда, когда надо и когда этого удара по другую сторону линии фронта не ждут.

А кроме военно-тактических соображений, есть еще и политическая сторона вопроса. В результате такого вот поведения армянской стороны, назвать которое вызывающим и безответственным — это непозволительно мягко, в азербайджанском обществе сформировался сильный «запрос на войну». И этот сдвиг общественного мнения слишком значительный, а политические реалии, благодаря которым он сформировался, слишком серьезные, чтобы все это могло закончиться ничем.

И самое главное, армянские оккупанты не просто перенесли шоу с Араиком Арутюняном в главной роли из Ханкенди в Шушу. Устроенное в оккупированной столице Карабахского ханства провокационное шоу с участием Никола Пашиняна — это неприкрытая демонстрация, что в Армении настроены на провокации и продолжение оккупации, а не на диалог и поиск компромисса. И вот после такого провокационного «месседжа» надежд на успех дипломат и переговоров, честно говоря, остается немного. Шанс на мирное решение Армения просто упустила, она сегодня демонстративно бросает вызов Азербайджану.

А это значит, что в дело вступают уже другие соображения. У Азербайджана были и есть все правовые основания для удара по сепаратистам. Созданный Арменией в Карабахе режим — это по сути дела террористическая группировка, и у нашей страны есть право провести «антитеррористическую зачистку» по типу той, которые сегодня реализует Турциям в Сирии и Ираке. Более того, Азербайджану предстоит действовать на собственной территории, имея в руках «правовую папку» с признанными границами и четырьмя резолюциями СБ ООН. Тем более у нашей страны есть технические средства не просто для одного удара, а для настоящей широкомасштабной «зачистки», сочетающей и «точечные удары», и войсковые операции, и многое другое.

Просто о начале наступления не объявляют при помощи хэштегов в социальных сетях.

Удивляет также молчание Москвы, которая – ни для кого не является секретом – имеет рычаги влияния на Иреван и установленный им марионеточный режим на наших землях. Именно она остановила Баку от деоккупации своих территорий в апреле 2016 года. Остановит ли она снова Азербайджан? Или она своим молчанием предоставляет Баку карт-бланш?

Как бы там ни было, Азербайджан спасет Шушу и остальные свои оккупированные города – в этом никто не сомневается. Другой вопрос в том, когда же это, наконец, произойдет?

Намеченная провокация – идеальный повод для Баку, который вместо дежурного мидовского заявления, мог бы созвать экстренную встречу с посредниками Минской группы, затребовать оценку происходящего и уже дальше – в случае если не последует адресного заявления – поставить жесткий ультиматум: или Иреван официально объявляет о выходе из переговорного процесса, или же Баку делает это сам, предупреждая, что вся ответственность за дальнейшую ситуацию ложится на Армению. Потому что Шуша – та самая «красная черта». И у Азербайджана есть моральное право прибегнуть к наказанию виновника всех своих бед. Пора положить этому конец – даже ценою больших потерь, в том числе репутационных. Мировому сообществу давно нет дела до карабахского конфликта, и мы должны это, наконец, признать. Нет и действенного переговорного механизма, который бы включал не только призывы и увещевания, но и реальные меры давления на Армению.

А это значит, что после армянских провокаций в Шуше для нас самих настало время уточнять собственную тактику в таком вопросе, как выбор средств для освобождения собственных захваченных земель.

Экспертная группа Minval.az

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