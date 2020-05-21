Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Абульфаса Гараева с должности министра культуры.

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А.Гараев возглавлял министерство культуры с января 2006 года.

В мае 2020 года Служба госбезопасности Азербайджана выявила различные финансовые махинации в деятельности отдельных структур Минкультуры. На основании выявленных нарушений с должности были уволены заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов. Позднее они были арестованы на 4 месяца. Байрамову и Султанову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, растрате, подлоге.

Minval.az