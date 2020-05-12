Не странно, что в связи с масштабной чисткой гоструктур, начатой главой государства в рамках борьбы с коррупцией, из-под министра «свадебной культуры» сегодня вот-вот вылетит уютно насиженный трон. Еще бы, 20 лет грел, уютно расположившись! Но, как говорится, сколько бы веревке не виться, а кончику все равно быть.

Все началось с ареста зама, который проворачивал сомнительные коммерческие делишки прямо под носом у министра «культуры», а Гараев «ничего не знал». Во всяком случае, это стало ясно, когда Гараев дал комментарий СМИ в связи с арестом своего зама. «Мы живем в правовом государстве, и если есть негативные факты, то им будет дана правовая оценка», — вот его доподлинные слова. И правовая оценка не заставила себя долго ждать: все идет к тому, что должность министра культуры в скором времени станет вакантной. Гараеву припомнили всё: и деньги, прикарманенные у народа и государства, и коррупцию, которую он породил и выпестовал в стенах своего министерства, и незаконченный ремонт в здании киностудии «Азербайджанфильм», и здания библиотек, снесенные под новостройки, и безграмотную кадровую политику, и начисление — в пользу собственного кармана — зарплаты артистам театров, и даже собственную бездарность.

О грехах Гараева заговорили все, и, в первую очередь, депутаты Милли Меджлиса, громче всех призывающие предать министра «свадебной культуры» анафеме и сбросить его в ад. Некоторые из «слуг народа» даже утверждали, что много лет «наблюдали за безобразиями, творившимися в Министерстве культуры», но почему-то мер никаких в связи с увиденными безобразиями так и не приняли – ни главе государства не доложили, ни органы соответствующие к проведению тщательного расследования не призвали.

В принципе, тут и копать бы особо не пришлось: один только факт, что наш замечательный азербайджанский кинематограф сегодня находится в состоянии глубокого застоя, в результате которого азербайджанский зритель получает низкопробную (в соответствии с мизерным бюджетом) продукцию, которая не несет никакой смысловой нагрузки, а наоборот ввергает зрителя в пучину махровой и беспросветной деградации. А ведь государство постоянно выделяет средства для подъема уровня национального кинематографа, причем, выделяет немало. В ноябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что объем финансовых средств, выделенных из государственного бюджета на развитие киноискусства в Азербайджане, увеличивается в пять раз.

Согласно проектам, как часть расходов, выделенных на другие учреждения и меры в сфере культуры, искусства, информации, физкультуры, молодежной политики, на расходы связанные с развитием кино в Азербайджане выделяется 7,5 миллиона манатов. По сравнению с 2019 годом эта сумма выше на шесть миллионов манатов или в пять раз. Кроме того, с целью расширения пропагандистской работы о культуре, истории, социально-экономическом развитии, научно-техническом и туристическом потенциале Азербайджана на расходы по содержанию центров культуры Азербайджана, действующих в зарубежных странах, будет выделено 6,4 миллиона манатов.

А теперь уместно вспомнить о том, что бюджет каждого фильма в нашей стране обходится, согласно отчетам, в 800 тысяч манатов (официальная сумму). Но режиссеры, получившие «добро» на съемки, могут рассчитывать максимум на 400 тысяч (другая половина оседает в карманах чиновников Минкульта). А на 400 тысяч манатов хорошего кино не снимешь, и потому приходится изворачиваться, чтобы получить хоть какой-то кассовый сбор. А так как наиболее ходовым товаром в массах всегда были «чернуха и порнуха», приходится «танцевать» от вкусов среднестатистического потребителя, не особо охочего до тонкостей философского сюжета.

Та же ситуация обстоит и с повышением планки шоу-бизнеса (и с соответствующим понижением планки серьезных музыкальных проектов). Да, конечно, найдутся те, кто сейчас обвинит «Минвал» в искажении фактов и укажет на то, что в страну приезжают гастролеры, устраиваются фестивали и прочие мероприятия. Да, конечно, так и есть. И гастролеры приезжают, и фестивали устраиваются. Но именно это и выгоднее всего – привозить в страну гастролеров, отмывать деньги и при этом не налаживать в полной мере достойный уровень культуры в своей вотчине. За примерами далеко ходить не нужно: достаточно вспомнить низкие зарплаты артистов театров, непринятие главой Минкультуры такого понятия как реформация театра – со всеми соответствующими затратами на эту реформацию. А зачем? Ведь гораздо выгоднее выглядеть и выступать в качестве организатора, а не снабженца.

Но самый главный «косяк» Гараева заключается в том, что именно с его молчаливого (и небескорыстного) согласия из списка исторических памятников нашего города вычеркивались дома, являющиеся образчиками уникальной архитектуры. При этом А. Гараеву не стыдно было в своих пафосных речах утверждать, что «исторические памятники вовсе не сносятся, а, напротив, охраняются в соответствии с законом». И добавлял при этом цинично и нагло: «А те здания, которые уже снесли, не сегодня-завтра сами собой бы все равно разрушились». Кроме того, столь же нагло и цинично А. Гараев оправдывал и действия варваров сносивших наше национальное наследие. Согласно его словам, некоторые здания были исключены из списка исторических памятников на основании заключения экспертов и решения министерства, поскольку они потеряли устойчивость. «Вы только представьте себе такую картину: посреди новой улицы остался один старый дом. Это ненормально!» — вот доподлинные слова человека, занимающего 20 лет пост министра культуры Азербайджана! Один старый дом посреди новой улицы – это ненормально! А сам факт улицы, на которой снесены уникальные особнячки, которые в любой другой стране – с грамотным министром культуры – были бы отреставрированы даже в том случае, если бы «потеряли устойчивость» — это нормально? А попытка привлечения спонсоров к реставрации виллы Зейналабдина Тагиева, потому что «у государства нету средств» – это нормально? И вообще наличие у руля министра культуры, дающего согласие на уничтожение культуры – это тоже нормально?

Но самое обидное, что вся эта история связана с человеком, в чьих венах течет кровь великого азербайджанского композитора – гения Кара Караева, человека порядочного и скромного. Но говорят, что на родственниках природа отдыхает, и пример с Абульфасом Гараевым является ярким показателем правдивости и достоверности этой крылатой фразы.

Яна Мадатова

Minval.az