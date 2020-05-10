Объявлено о создании Республики Западный Азербайджан (Иреван) с правительством ​​в изгнании.

Гафар Чахмаглы, профессор Университета Кайсери в Турции и известный ученый армяновед, был избран председателем инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван) после обсуждений в видеоконференции, организованной Всеазиатскими центрами (БАО), сообщает «Туран».

Говоря с агентством о провозглашении республики в изгнании, профессор Гафар Чахмаглы сказал, что эта идея уже давно стоит на повестке дня как Азербайджана, так и Турции, и что важные люди западно-азербайджанского (иреванского) происхождения, проживающие в разных частях света, сделали этот решительный шаг.

Председатель инициативной группы профессор Чахмаглы сказал, что сначала будет создан Национальный совет республики, затем пройдут парламентские выборы, и, наконец, будет сформировано правительство.

«История показывает, насколько мы правы сделать этот шаг. Наше государство всегда было нашим государством в Западном Азербайджане, которое веками было нашей постоянной родиной.

Наше государство никогда не допускало там национальной и религиозной дискриминации. Иреванское ханство, одно из наследников азербайджанской государственности, не является далекой историей.

Несмотря на то, что Иреван был передан Армении в 1918 году с некоторыми уступками, армяне отвергли эти уступки и не дали Зангезуру автономию, а позднее оккупировали Карабах.

В результате «заботы», проявленной СССР, территория Армении увеличилась с 9 000 квадратных километров до 29 000 квадратных километров. «После решения Москвы депортация людей азербайджанского происхождения из Армении продолжалась с 1918 по 1948-53 годы, и этот процесс был завершен в 1988 году, и в результате в Армении не осталось ни одного человека азербайджанского происхождения», — сказал он.

Профессор Гафар Чахмаглы подчеркнул, что главная цель Республики Западный Азербайджан (Иреван), в которой доминирует интеллигенция, — вернуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар, Гойчу, Зангезур, Гюмри, Даралайаз и все оставшиеся исторические земли в границах современной Армении.

Профессор Чахмагли добавил, что через некоторое время будет сформирован Национальный совет Западно-Азербайджанской Республики в изгнании.

Minval.az