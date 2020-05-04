Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало высказывания министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в ходе заседания парламентской комиссии в связи с поэтапным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, что позиция нашей страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта известна и неизменна.

«Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с принципами Устава ООН, Хельсинкского итогового акта и требованиями соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, а изгнанные с этих территорий вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. В этом вопросе никакие дополнительные комментарии неуместны», — подчеркнула представитель МИД.

Minval.az