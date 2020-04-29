В Киеве у здания правительства, где утром 29 апреля предприниматели вышли на акцию протеста с требованием завершить карантин в Украине с 1 мая. Между полицией и митингующими произошли столкновения, сообщает украинская служба Радио Свобода.

Бизнесмены выступили против «выборочного» карантина. «Эпицентр» работает, «Рошен», «Макдоналдс» работает, не работает лишь малый бизнес, если карантин – то для всех», – заявил один из протестующих.

«Нам не на что жить!» – выкрикивали предприниматели в громкоговорители. Почти все они приехали к зданию правительства на машинах и заблокировали улицу Грушевского. Столкновения между протестующими и полицией начались, когда прибыли эвакуаторы, чтобы разблокировать проезд. Впоследствии часть улицы бизнесмены все же освободили.

Как заявило «Общественное телевидение», полицейские избили журналиста телеканала Богдана Кутепова, который вел прямой эфир с места событий.

Полицейские попросили его «сойти с зеленой зоны», поскольку Кутепов находился на газоне. После этого они начали угрожать: «Или забираешь камеру, или я ее сломаю», а через некоторое время напали на журналиста и сломали оборудование. Журналист вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.

В Национальной полиции Украины сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко представил план по выходу столицы из карантина с 12 мая. В Киеве коронавирусной инфекцией болеет 1341 человек, выздоровели 69 пациентов, умерли – 24. За сутки в столице Украины выявили 43 новых случая инфицирования, пять из них – медики.

По последним данным Минздрава, всего в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, из них 250 – с летальным исходом. Выздоровели 1103 человека.

Під Кабміном акція – автопробіг на підтримку малого бізнесу. Поліція не пускає бочки до будівлі уряду pic.twitter.com/w1fNvzH6bF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 29, 2020

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні» pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

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