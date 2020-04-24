Учебный процесс в школах страны не восстановится до 1 сентября, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По словам главы правительства, учебный процесс в онлайн-режиме проходит нормально и объявление академического года не предусматривается.

«Учеба в школах не возобновится до первого сентября, но академический год не будет объявлен. Учебный процесс проходит нормально», — заявил Гахария.

По словам премьера, по образованию планируется провести отдельную презентацию дальнейших планов.

Minval.az