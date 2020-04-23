Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьер-министра по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым, так как для этого «не время». Об этом Саакашвили сказал в интервью НВ.

Журналист спросил Саакашвили, как он собирается работать в одном Кабмине с Аваковым, учитывая инцидент со стаканом.

«Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», — ответил Саакашвили.

«Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время», — добавил он.

На вопрос, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда «страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский», каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается «равноудаляться ото всех».

«В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики», — сказал он.

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