Армянские СМИ сообщают, что заместителю председателя Евразийского банка развития, бывшему премьер-министру Армении и экс-председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну в Армении собираются предъявить обвинение.

По сведениям газеты «Иравунк», обвинение Саркисяну будет выдвинуто в рамках уголовного дела об офшорном скандале.

Со ссылкой на собственные источники издание отмечает, что Тигран Саркисян будет ключевым обвиняемым в рамках уголовного дела, которое расследуется в Службе нацбезопасности Армении.

Скандал об отмывании десятков миллионов долларов через кипрский офшор разразился в Армении в 2013 году, когда армянские СМИ опубликовали материалы об акционерах кипрской компании, в числе которых значился и Тигран Саркисян.

20 декабря президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну.

Minval.az