Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают экономические трудности, вызванные коронавирусом, предвестником политического кризиса в России.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Кремль отслеживает настроения людей в интернете.

«Концептуально не согласны, что экономические трудности из-за коронавируса вызовут политический кризис», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков также рассказал, что президент Путин после общения с экспертами в понедельник пока не принимал решений, касающихся мер по противодействию распространению COVID-19.

Напомним, накануне во Владикавказе около 1,5 тыс. человек собрались у здания администрации Северной Осетии. Толпа потребовала от властей расширить поддержку пострадавших от последствий режима самоизоляции. Звучали также и призывы отменить ограничительные меры, а также отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова.

В других регионах РФ, как писал «ДП», россияне в понедельник митинговали онлайн.

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