В начале торгов на Московской бирже рубль рухнул по отношению к доллару и евро. В первые минуты доллар поднимался выше 76 рублей и по состоянию на 10:05 торгуется на уровне 76 рублей ровно, евро стоит 82,35 рубля, свидетельствуют данные площадки, пишет Лента.ру.

Основные российские индексы также падают. Индекс Мосбиржи опустился на 1,40 процента, а РТС — на 3,59 процента.

Российская валюта начала дешеветь вслед за нефтяными котировками, которые накануне пережили беспрецедентное падение. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям.

К утру вторника она вернулась к положительным значениям, однако ситуация заставила серьезно дешеветь и другие сорта и нефтяные контракты. В отрицательную зону на некоторое время уходил и российский сорт Urals.

Minval.az