В центре Владикавказа несколько сотен жителей города вышли на митинг против режима самоизоляции.
По оценке корреспондента «МБХ медиа», в акции участвуют около 500 человек. Как отмечает издание, жители вышли на акцию из-за потери работы и недостатка информации по заражениям коронавирусом. Readovka оценивает количество участников в 1500 человек.
Вот так сейчас выглядит центр Владикавказа, где жители вышли на акцию против режима «самоизоляции». Видео: СКФО Telegram pic.twitter.com/co1sJukcZo
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц, отмечает Медуза. В то же время, к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m
— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020