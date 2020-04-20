В центре Владикавказа несколько сотен жителей города вышли на митинг против режима самоизоляции.

По оценке корреспондента «МБХ медиа», в акции участвуют около 500 человек. Как отмечает издание, жители вышли на акцию из-за потери работы и недостатка информации по заражениям коронавирусом. Readovka оценивает количество участников в 1500 человек.

Вот так сейчас выглядит центр Владикавказа, где жители вышли на акцию против режима «самоизоляции». Видео: СКФО Telegram pic.twitter.com/co1sJukcZo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц, отмечает Медуза. В то же время, к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.

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