Россия ответила на критику президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу пользы российских тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор также оказывает консультационную и методическую поддержку Беларуси в свете сложной эпидемиологической обстановки в стране.

17 апреля Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту <…> Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал лидер республики. Глава Беларуси также посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».

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