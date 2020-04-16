В Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка.

О предотвращении бойни в учебном заведении сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

О том, в какой именно школе и когда планировалась бойня не сообщается.

Minval.az