В Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка.
О предотвращении бойни в учебном заведении сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.
О том, в какой именно школе и когда планировалась бойня не сообщается.