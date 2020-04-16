Российские историки опубликовали донесение маршала Георгия Жукова Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и главы его пропаганды Йозефа Геббельса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, советские контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса и начальника его гаража, которые заявили, что хозяин дома покончил жизнь самоубийством вместе с женой, как и сам Гитлер, однако место захоронения тела последнего они назвать не смогли.

— При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых задержанные сразу же опознали Геббельса и его жену, — приводит агентство текст донесения.

Для подтверждения этого был также вызван бывший сотрудник Министерства пропаганды, который подтвердил в умерших своего начальника и его супругу. При них документов не было обнаружено, однако те были найдены сложенными в папки в личном кабинете Геббельса.

— Одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера, — написал Жуков.

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