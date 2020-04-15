Ветеранские организации попросили отложить проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в их совместном обращении к президенту РФ Владимиру Путину, которое есть в распоряжении ТАСС.

Подписи под письмом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Minval.az