Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике «чисто от коронавируса» не умер ни один человек. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина», — пояснил он свои слова.

Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии борются за каждого человека, как он и обещал ранее. «Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также обратился к гражданам страны, которые заболели COVID-2019, призвав соотечественников не опускать руки.

«И впервые я хочу обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период) к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — сказал Лукашенко.

Minval.az