Правительство Армении, где число заражений коронавирусом COVID-19 превысило 1 тыс. человек, на внеочередном заседании в понедельник приняло решение о продлении на месяц, до 14 мая, режима чрезвычайного положения, чтобы препятствовать распространению инфекции.

«Продлить объявленный 16 марта режим ЧП на 30 дней — с 14 апреля 17:00 до 14 мая 17:00», — говорится в решении правительства.

Решение правительства Армении должно быть одобрено парламентом республики на специальном заседании в понедельник.

Ранее в понедельник единый информационный центр страны сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1039, число жертв COVID-19 увеличилось до 14 человек. Накануне сообщалось о 1013 зараженных.

По данным центра, число выздоровевших после инфекции в республике составило 211 человек.

Minval.az