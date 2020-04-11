Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна передумала покупать российские тесты на коронавирус. Об этом он рассказал в интервью изданию Tut.by.

После того, как Россия передала десять тысяч тестов, Беларусь планировала закупить еще 30 тысяч. Как рассказал Макей, переговоры об этом шли с двумя российскими компаниями, однако в какой-то момент приостановились. «Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — заявил он.

Министр пояснил отказ от покупки тестов тем, что Беларусь производит их сама. Сославшись на слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, он также назвал российские тесты ненадежными. «Они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60 процентов», — добавил Макей.

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