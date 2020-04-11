Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы. О чем мы говорили неоднократно», — заявила Захарова на брифинге.

Minval.az