Власти Казахстана приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в Казахстане до конца месяца.

В пятницу, 10 апреля, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур.

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля», — заявил Токаев.

В Казахстане еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, отметил глава государства, и ситуацию с эпидемией, по его словам, упрощать нельзя.

«По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», — отметил глава государства в своем выступлении.

Режим ЧП ввели в Казахстане 16 марта из-за коронавируса согласно указу главы государства. На карантин закрыли ряд городов и регионов страны.

Minval.az