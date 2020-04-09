Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не уверен в том, что его «блокатор вирусов» в виде бейджа помогает. Об этом сообщает РБК.

«Ой, не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств», — сказал он. По его словам, он читал, что это средство даже может быть вредно.

Журналисты рассказали Пескову, что среди побочных эффектов — спутанность сознания и свистящее дыхание. Они поинтересовались, не наблюдал ли пресс-секретарь подобных эффектов.

По его словам, свистящего дыхания у него нет. «Относительно спутанности сознания — это вам нужно, скажем так, выносить вердикт», — отметил Песков.

Накануне Песков сообщил, что купил «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке. На вопрос о том, нужно ли всем сотрудникам администрации носить подобные бейджи, пресс-секретарь заявил, что сам купил его в аптеке.

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