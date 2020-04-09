Армения пока не получала от «Газпрома»ответа на письмо с просьбой о начале новых переговоров о снижении цены на природный газ для республики в связи с пандемией COVID-19.

«Пока ответа нет. Думаю, есть, вероятно, проблемы с рабочими и выходными днями, и считаю, что ответ будет получен чуть позже», — сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян на пресс-конференции в четверг.

Григорян 31 марта от имени правительства республики направил письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой о начале новых переговоров о снижении цены на природный газ. Григорян считает своевременным обсуждение вопроса о снижении цены на газ на границе Армении и Грузии за 1 тыс. кубометров, а также об оплате национальной валютой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на успешные переговоры с Россией по вопросу снижения цены на газ.

Minval.az