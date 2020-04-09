Журналист телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Грузии Георгий Габуния, в прошлом году обматеривший в прямом эфире президента России, потроллил армян.

Он рассказал о том, что генетический код грузин лучше справляется с коронавирусом, а после этого сказал, что «ждет» на этот счет заявлений армянских ученых.

«Сейчас я жду исследования армянских ученых. Меня очень интересует, к какой генетической группе относятся наши соседи. Уверен, что выяснится, что их ДНК сильнее грузинского, и напрямую разрушает коронавирус, им не понадобятся ни вакцины, ни медикаменты», — отметил Габуния.

Эти высказывания возмутили грузинских армян.

Minval.az