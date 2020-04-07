Трансатлантические союзники США должны отреагировать на планы Вашингтона присвоить себе право использовать космические ресурсы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, российская сторона не оставит эти действия без ответа. «Мы — не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться», — сказал он.

Сенатор добавил, что тезис о якобы исключительности американской нации «явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне».

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В частности, в документе говорится о праве американцев добывать и использовать космические ресурсы.

Minval.az