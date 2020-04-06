Телеведущая Ирада Зейналова в прямом эфире НТВ заявила, что в России от коронавируса погибли 40 тысяч человек. Выпуск программы доступен на сайте канала.

«В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших. Они в 79 регионах. Под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек», — сказала журналистка. При этом на экране за ее спиной появились актуальные на 5 апреля цифры по России: 5389 зараженных, 45 умерших.

6 апреля коронавирус был выявлен почти у тысячи жителей России. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

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