В столице Чехии в пятницу, 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в 1980 году, сообщает Радио Свобода.

Решение о демонтаже было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. О дате демонтажа заранее не сообщалось.

«У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все — на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос», — прокомментировал снос памятника глава района Прага-6 Ондржей Коларж.

После демонтажа статуя будет перенесена в помещение компании, специализирующейся на хранении предметов искусства, а затем пополнит экспозицию Музея памяти XX века, который будет посвящен периоду двух тоталитарных режимов и важным историческим событиям в Чехословакии.

Памятник давно раздражал местных жителей. Практически каждый год над с ним происходили неприятности. Так, в прошлом году памятник облили красной краской. В позапрошлом году его облили розовой краской. А три года назад памятник разрисовали.

Minval.az