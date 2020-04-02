Президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы будут продлены до 30 апреля. Соответствующее заявление Путин сделал во время телеобращения, которое показывал, в числе прочих, канал «Россия 24».

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, заявил Путин, период нерабочих дней может быть «пересмотрен в сторону сокращения».

В разных регионах России, сказал президент РФ, разная ситуация с выявленными случаями коронавируса. Власти регионов, по словам Путина, могут сами выбирать, какие именно ограничительные меры будут приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней.

Для наделения глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавирусом издан президентский указ.

Minval.az