Во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой Александр Лукашенко обсудил с ней коронавирус и поблагодарил врачей, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко не является сторонником массовой изоляции.

— Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах, — уверен он. — Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение.

Александр Лукашенко обратил внимание, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились, и не только коронавирусом.

— Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там, — заметил он.

По мнению Лукашенко, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

— Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно, — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что в целом в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. Он поблагодарил за это врачей.

— Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. В том числе приезжающие из-за границы помещаются в карантин, всех контролируют при въезде, отслеживаются все контакты заразившихся.

— Мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать, — подчеркнул он.

Президент также остановился на том, что имеет место некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса.

— Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал, — задался риторическим вопросом Лукашенко.

В целом он отметил, что ситуация контролируемая и никакой катастрофы: «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80−90 человек. Мы справляемся с этими людьми».

В заключение Александр Лукашенко сказал, что, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее.

— Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет, — заявил он.

Minval.az