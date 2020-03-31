За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что новые случаи зафиксированы в 24 регионах. При этом в четырех регионах из-за COVID-19 умерло восемь человек.

Первые случаи заболевания выявлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 2 337 человек в 73 регионах. Из них 121 человек выздоровел, 17 — скончались.

Minval.az