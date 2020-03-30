В Грузии из-за коронавируса вводится комендантский час. Граждане не смогут выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 часов утра. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Будет ограничено и собрание более трёх человек (за исключением продуктовых магазинов и аптек — при соблюдении социальной дистанции). Гражданам старше 70 лет запретят выходить из домов (исключение — посещение ближайшего продуктового магазина, аптеки или больницы).

Гахария сообщил, что в стране фактически будет задействован общенациональный карантин.

Minval.az