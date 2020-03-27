Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал рассказать много интересного про пандемию коронавируса после того, как спадет «психоз». Об этом сообщает Tut.by.

«Вот когда закончится коронавирус этот — и не вирус, а психоз, — я вам много чего интересного расскажу. Очень много», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предложил подумать пока над следующими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией.

«Кто-то объявил, что это война, у кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят», — предупредил Лукашенко.

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