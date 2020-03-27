Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 марта, что не хотел бы, чтобы столица его страны – Минск – превратилась в огромный конгломерат наподобие Москвы или Лондона.

«Нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон – в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» – ​цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Он отдельно отметил, что сейчас россияне «скупают в Минске квадратные метры».

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