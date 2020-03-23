Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, контактировавших с теми, кто болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

Система будет основана на данных сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей, сообщается на сайте правительства.

Мишустин распорядился рассылать гражданам информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, а также передавать эти сведения в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

В России по состоянию на утро 23 марта коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве — 262 человека.

Minval.az