Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса, пишет «Медуза».

Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей.

В случае необходимости пожилые москвичи могут позвонить на «горячую линию» по номеру 8-495-870-45-09 — там можно вызвать волонтеров или заказать на дом бесплатную доставку лекарств.

Операторам связи запрещено отключать у пенсионеров телефоны и интернет. Также временно отменяется взимание с них пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Вместе с этим Собянин временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для школьников, чтобы они лишний раз не подвергали опасности пожилых москвичей.

Minval.az